Rai – Koulibaly non andrà all’Inter. Arrivano smentite da entrambe le parti

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Tg Sport, in onda sulla Rai. Si è parlato dell’indiscrezione dell’ultima ora, secondo cui l’Inter vorrebbe acquistare Kalidou Koulibaly dal Chelsea per rimpiazzare un’eventuale partenza di Milan Skriniar. Secondo quanto riportato dal giornalista, la smentita arriva direttamente dal suo entourage. Il difensore non accetterebbe un club diverso dal Napoli. Stesse smentite che arrivano da parte della società nerazzurra. Lo stipendio e la scelta di vita del calciatore senegalese rendono impossibile la trattativa.