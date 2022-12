Mercato, Milan: chiesto Kolo Muani dell’Eintracht!

La Repubblica ha riportato sul quotidiano odierno un’interessante notizia di calciomercato italiano. Secondo il giornale, il Milan sarebbe alla ricerca di un attaccante, nonché Kolo Muani dell’Eintracht, squadra tedesca che affronterà il Napoli agli ottavi di Champions. Ecco cosa riporta il quotidiano:

“Il Milan ha iniziato a guardarsi intorno in questa sessione di mercato invernale. I rossoneri hanno messo sul taccuino degli interessati Kolo Muani, attaccante dell’Eintracht di Francoforte. I tedeschi valutano il giocatore 35 milioni di euro, il quale è stato decisivo nella semifinale mondiale di Francia-Marocco, portando i francesi in finale. Il Milan avrebbe iniziato quindi a sondare il terreno per un eventuale acquisto, ma la dirigenza tedesca per il momento reputa incedibile il giocatore. Si può parlare di un possibile addio solo nel prossimo mercato estivo”.