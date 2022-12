Luca Marchetti, giornalista di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare di mercato azzurro. Ecco cosa ha dichiarato:

“Il Napoli sembra intenzionato a rinnovare Kvara fino al 2028. Sarà un premio per il giocatore: la sua crescita esponenziale ha meravigliato tutti gli addetti ai lavori e ha per forza, inevitabilmente, costretto il Napoli ad raddoppiargli l’ingaggio, rendendolo meno cedibile. È ovvio che se arriveranno offerte da parte di squadre come Real Madrid, Bayern Monaco o Liverpool sarà difficile trattenere il giocatore a Napoli“.