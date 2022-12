KKN – Napoli su Isco, ma il nodo principale è l’ingaggio. Piace Bamba, ma si potrebbe fare a giugno. La situazione

Valter De Maggio, giornalista, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Il giornalista ha riportato alcune ultimissime riguardo al calciomercato del Napoli. In particolare, si è parlato dell’interesse per la dirigenza azzurra verso il calciatore Jonathan Bamba, in forza al Lille. L’esterno d’attacco franco-ivoriano però, sarebbe un’opzione per giugno. Tuttavia, sarebbe arrivato il suo gradimento a proposito di un eventuale approdo al Napoli. Un altro nome caldo però, è quello di Isco, appena svincolatosi dal Siviglia. Il nodo principale però riguarda l’ingaggio dello spagnolo, insostenibile per le casse azzurre.