Juve, Allegri: “Dobbiamo acciuffare il Napoli”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di SportMediaset. Ecco cosa ha dichiarato:

“La squadra deve essere consapevole che bisogna affrontare cinque mesi importanti. Il nostro obiettivo minimo è restare fra i primi 4 per qualificarci così in Champions, ma anche cercare di avvicinarsi sempre di più al Napoli che sta volando. Poi ci saranno l’Europa League e la Coppa Italia, dobbiamo fare bene anche in queste competizioni. Sarebbe molto bello per noi arrivare fino in fondo e giocare tutte le partite disponibili“.