Impallomeni: “Ko Napoli in amichevole? Meglio ora che dopo, anche per Spalletti”

Stefano Impallomeni, ex calciatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Maracanà, in onda su Tmw Radio.

Napoli, due ko pesanti in amichevole:

“Meglio ora che dopo queste sconfitte nette. Meglio per Spalletti che sta provando diverse cose. Meglio test di livello che altri che non dicono nulla. Vedremo comunque. L’incognita c’è anche per il Napoli, ma al netto dei due ko sta lavorando bene. Sicuramente sarà arrabbiato Spalletti, ma ora si riparte da zero e non vedo criticità per il Napoli”.

Kvaratskhelia, vede una cessione alle porte a fine stagione, visto l’exploit?

“Il Napoli è stato il primo club ad aprire un nuovo scenario, azzardare, cambiare le carte a livello di rosa e con un occhio al bilancio. Ci dobbiamo aspettare i club che per un rilancio e riprendere un po’ il gap con il resto d’Europa pensino in maniera diversa. Il Napoli è stato il primo e non è un caso se è lì in testa. Tutti i club vogliono abbassare il tetto d’ingaggio rimanendo competitivi tecnicamente. Con scouting e settore giovanile si può essere competitivi”.