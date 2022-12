Gazzetta – Napoli-Lille, brutta prestazione per gli azzurri: mancano ritmo e idee

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli analizzando la sconfitta in amichevole contro il Lille per 1-4. Questo quanto evidenziato:

“Troppo brutto per essere vero. Il Napoli chiude l’anno con due sconfitte al Maradona, come nel 2021, ma questa volta si tratta di amichevoli. Manca il ritmo, la gamba non gira al massimo e contro avversari brevilinei e rapidi si finisce per fare una brutta figura. Il gioco latita perché sincronismi nelle due fasi non se ne vedono per via di questa condizione non al meglio”.