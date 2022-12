Il portale Footmercato rivela che il Napoli è sulle tracce di Azzedine Ounahi, centrocampista dell’Angers grande sorpresa del Marocco al Mondiale. Gli azzurri attualmente sarebbero in vantaggio su Inter e Marsiglia e lo stesso calciatore marocchino preferirebbe un’esperienza in Italia piuttosto che rimanere in Francia.