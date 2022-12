Dal Portogallo – Mourinho incontrerà la Federcalcio portoghese prima del suo rientro a Roma

La Roma è in ansia per quanto riguarda il futuro di José Mourinho. Il tecnico portoghese è fortemente ricercato dalla Federcalcio del suo paese come successore di Fernando Santos. L’allenatore non ha aperto alla possibilità di diventare il nuovo Ct del Portogallo, ma resterà in terra lusitana per poter festeggiare il Natale in famiglia. E, prima del suo rientro a Roma fissato per il 26 dicembre, è stato stabilito un incontro con Fernando Gomes, presidente della Federcalcio portoghese, per discutere della possibilità. A riportare è la testata A Bola.