Walid Cheddira, attaccante del Bari è stato protagonista al Mondiale con la sua Nazionale, il Marocco. Il calciatore è finito nei radar azzurri. A svelarlo è il Corriere dello Sport, oggi in edicola. Secondo il quotidiano potrebbe arrivare a Napoli per la prossima stagione. L’obbiettivo è riuscire a portarlo in maglia azzurra a giugno con un prestito annuale per capire poi quale sarà la volontà del calciatore.