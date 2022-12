CdM – Napoli-Lille: gli azzurri sottotono, si fa fatica negli ultimi 20 metri

Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, torna a parlare del Napoli, commentando a sconfitta degli azzuri contro il Lille per 1-4 in amichevole:

“Approccio da amichevole natalizia che non riscalda l’atmosfera del Maradona. Un Napoli con tanti spazi vuoti sul quale incide anche l’allenamento svolto in mattinata con le gambe che non possono essere ancora fluide, ma anche la concentrazione che non è quella delle serate che contano. Insomma, la sensazione è che il Napoli sia sceso in campo con un’altra mentalità e sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che sarà molto diversa in campionato il 4 gennaio in trasferta con l’Inter.

Il Napoli palleggia, ma le fatiche della preparazione s’avvertono, il pressing spesso non è armonico e la squadra perde le distanze aprendo i varchi al Lille. A livello offensivo, manca lucidità nella scelta finale, talvolta la qualità nella rifinitura. Il Napoli fa fatica negli ultimi venti metri e si espone al contropiede. Gli azzurri non si rialzano, cadono sul ring come un pugile che non ha la forza di reagire, subiscono anche il poker”.