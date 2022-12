Marco Azzi, giornalista Repubblica, ha commentato con un post su Twitter la sconfitta del Napoli con il Lille: “Il Napoli deve stare bene per fare il suo gioco e adesso non è ancora al top della forma, ma alla ripresa del campionato mancano due settimane e sarà importante viverle con serenità, dando il giusto peso alle difficoltà delle ultime due amichevoli: troppo brutte per essere vere”.