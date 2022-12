Ass Ferrante: “Nazionale a Napoli merito di società e tifosi! Il museo di Maradona…”

Emanuela Ferrante, assessore allo sport del Comune di Napoli, è intervenuta a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Gol: “E’ una gioia incredibile e un riconoscimento al tifo napoletano. Va dato grande merito alla SSC Napoli e a quello che ci sta facendo vivere, alle emozioni che ci sta facendo provare, alle quali il tifo napoletano risponde sempre bene. Credo che questo sia stato importante anche per il ritorno della Nazionale al Maradona, perché sanno che noi napoletani rispondiamo sempre presenti.

Museo Maradona? Ci stiamo lavorando. Anzitutto in Assessorato. Non serviva quest’evento ultimo degli argentini che sono stati qui a Napoli a festeggiare con noi. Per noi napoletani la vittoria dell’Argentina al Mondiale è una mezza vittoria anche personale. Statua Maradona? Stanno facendo valutazioni specifiche gli uffici, ci sono delle indagini”.