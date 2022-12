Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto ai microfoni della rete ufficiale KKN per parlare della sconfitta di ieri. Ecco cosa ha dichiarato:

“Non riesco a capire le critiche piovute addosso al Napoli per la sconfitta contro il Lille. C’è una cosa che forse nessuno sa: gli azzurri prima della partita si sono allenati, effettuando carichi molto pesanti. Mancano ancora tanti giorni alla ripresa del campionato e sono sicuro che il Napoli si farà trovare pronto. Invece abbiamo visto i francesi più veloci di gambe e in condizione perché a fine dicembre già scenderanno in campo”.