Paul Pogba punta il Napoli.

Come riportato stamane da TuttoSport, infatti, il centrocampista francese starebbe mettendo nel mirino del rientro la sfida contro il Napoli di gennaio al Maradona. Il centrocampista ha ricominciato gli allenamenti alla Continassa e provare quantomeno a rientrare nella lista dei convocati per la partita importantissima che si svolgerà a Napoli, in trasferta, dopo una lunga sosta che gli ha permesso di tornare a carburare un passo alla volta nella marcia di recupero.