Repubblica: Napoli-Lille, due rientri e tre assenze per la squadra di Spalletti

L’edizione odierna de la Repubblica si sofferma sull’amichevole di questa sera (ore 20, stadio Maradona) tra Napoli e Lille.

Stando a quanto riportato dal quotidiano pare che, in occasione del match, la squadra di Spalletti abbia recuperato sia Rrahmani che Politano (quest’ultimo possibile titolare).

Tra le assenze, invece, spuntano i nomi di Anguissa, Lozano e Olivera. Tornati da poco a Castel Volturno, difficilmente scenderanno in campo, ma non è esclusa la loro presenza per salutare i tifosi e festeggiare la fine dell’anno.

Nel frattempo, Kim Min-jae rientrerà quest’oggi a Napoli.