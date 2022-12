Khvicha Kvaratskhelia è stato nominato dal Comitato Olimpico Nazionale della Georgia il miglior giovane atleta del 2022 in Georgia. Il calciatore del Napoli, come riportato su Twitter dal giornalista georgiano Kakha Dgebuadze ha ringraziato attraverso i canali social per il riconoscimento. In seguito ha rilasciato:

“Per me significa tanto, sono contento di ricevere questo premio. Dedico a tutti un sereno e felice anno nuovo, che sia ricco di vittorie e di speranza”.