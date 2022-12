I tifosi del Napoli al triplice fischio dell’arbitro Maresca dopo la pesante sconfitta contro il Lille in amichevole hanno intonato questo coro. Si tratta di incitare i giocatori del Napoli in vista del big match alla ripresa di campionato contro l’Inter in programma il 4 gennaio. Ecco qual era:

“A Milano 11 leoni! 11, 11 leoni! A Milano 11 leoni!”