La Gazzetta dello Sport riporta sul suo sito online il commento sulla sconfitta pesante del Napoli in amichevole. Ecco cosa scrive a riguardo:

“Due indizi non fanno una prova, ma di certo il Napoli, sconfitto 1-4 dal Lille dopo essere andato ko con il Villareal, deve ritrovare in fretta la brillantezza della prima parte di stagione. La Serie A sta per tornare ed alle porte ci sono gli scontri diretti con Inter e Juve, separati dal match di Genova con la Sampdoria. I francesi hanno evidenziato messo in luce la difficoltà degli azzurri a rimanere corti tra i reparti che già si era palesata sabato sera contro gli spagnoli: un problema sul quale riflettere. La versione pre natalizia del Napoli, privo dei cinque reduci dal Mondiale oltre che di Sirigu, Demme e Rrahamni, non ha trovato una soluzione efficace e risolutiva”.