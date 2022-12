CorrSport – Rabiot può lasciare la Juve: si aspetta l’offerta giusta

Adrien Rabiot potrebbe lasciare la Juve già nella sessione invernale di gennaio.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il centrocampista della Juventus non è sicuro della permanenza per l’intera stagione: difatti un’offerta di circa 15 milioni di euro convincerebbe allo stato attuale la decisione bianconera a lasciar partire il calciatore francese che è stato protagonista di un ottimo Mondiale. La sfida contro il Napoli del 13 gennaio a questo punto non vedrebbe tra i protagonisti uno dei volti più rappresentativi della Juventus di Max Allegri alla competizione mondiale in Qatar.