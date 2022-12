CdS – Fonseca: “Il Napoli è una seria candidata al titolo…”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Paulo Fonseca.

L’allenatore del Lille si è soffermato sul Napoli, in vista dell’amichevole di questa sera (ore 20, stadio Maradona) tra la squadra di Spalletti e la sua.

Queste le parole di Fonseca: “Il Napoli sta andando fortissimo. Sia in Serie A che in Champions. È la dimostrazione di una strategia intelligente. Si può vendere giocatori importanti e migliorare. Non sempre i club lo capiscono. Per quanto si è visto finora, mi pare una seria candidata al titolo”.