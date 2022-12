Bordon sicuro: “Inter-Napoli? Si deciderà tutto nei primi minuti”

L’ex portiere dell’Inter Ivan Bordon è intervenuto a Radio Punto Nuovo per parlare di alcuni argomenti, tra cui il paragone Messi-Maradona. Inoltre, Bordon ha parlato della ripresa del campionato, con il big match tra la sua Inter e il Napoli capolista.

Ecco le parole dell’ex calciatore: “Maradona o Messi? Impossibile paragonarli, sono periodi diversi. Diego l’ho affrontato, così come Pelé e Cruijff. Per me questi tre restano i più forti di sempre, per quanto Messi sia cresciuto così tanto. Per arrivare, però, ai livelli di Diego bisogna fare una strada quasi impossibile per tutti”.

Su Inter-Napoli, Bordon, ha aggiunto: “Sicuramente rischia di essere l’ultima chiamata Scudetto per noi. Se il Napoli dovesse vincere, per l’Inter diventerebbe durissima lottare per il titolo. Il campionato è lungo, ma una sconfitta sarebbe davvero deleteria e non aiuterebbe neanche le altre a tenersi vicino agli azzurri. La differenza sarà da vedere all’inizio: se il Napoli prenderà subito il sopravvento nella costruzione del gioco, allora ci sarà poco da fare. Si deciderà tutto nei primi minuti quindi“.