Bianchi: “Sono gli altri a doversi preoccupare del Napoli”

L’ex tecnico azzurro del primo scudetto, Ottavio Bianchi, ha parlato a Radio Marte di Napoli.

Quest’ultimo si è espresso sulla corsa scudetto e sul paragona tra Messi e Maradona: “Credo che non ci si debba preoccupare dei propri passi falsi, piuttosto devono essere le altre squadre a temere il Napoli e la sua marcia. Ritengo che Maradona non abbia termini di paragone, chi ne parla accomunandolo a Messi lo fa per puro giornalismo, per ciò che ho avuto modo di vedere nella mia carriera sportiva Maradona è stato e sarà il più forte di tutti i tempi”.