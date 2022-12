Spolli: “Fare paragoni tra Messi e Maradona non è giusto, sono sullo stesso livello. Su Simeone e Kim”

Nel corso di Si Gonfia La Rete su Radio Crc è intervenuto Nicolas Spolli, ex difensore argentino che ha militato per molti anni in Italia. L’ex centrale del Catania e del Genoa ha parlato del confronto che si fa tra Maradona e Messi, definendolo ingiusto per entrambi. Poi ha parlato anche dell’ex compagno di squadra Simeone e del centrale coreano Kim. Queste le sue parole: “Per il Mondiale non eravamo i candidati principali a vincere, ma la sconfitta alla prima con l’Arabia Saudita ci ha fatto bene. La vittoria finale nasce anche da quella sconfitta. La finale è stata impressionante e ha portato emozioni uniche. Maradona e Messi sono sullo stesso livello, fare paragoni per questi due extraterrestri non è giusto per nessuno dei due. Ci siamo goduti in passato Maradona e adesso abbiamo Messi. Per quanto riguarda Simeone, lui è un ragazzo che conosco bene perché quando sono arrivato a Genova lui era in ritiro con noi. Sono innamorato dei giocatori che si allenano al massimo come lui e mi è dispiaciuto non vederlo tra i convocati per il Mondiale. Mi auguro sia l’anno del Napoli perché noi argentini li tiferemo come i napoletani hanno tifato per noi. Kim ha una mentalità fuori dal normale, così come tutti gli asiatici. La dirigenza del Napoli è stata brava a prenderlo perché è un giocatore davvero molto bravo, Prendere un difensore coreano per sostituire Koulibaly significa essere coraggiosi”.