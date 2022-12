Spalletti ai giovani: “Ognuno è padrone del proprio destino, avete la possibilità di scegliere il vostro destino”

Il Napoli sui propri profili social ha pubblicato un video in cui il mister azzurro Luciano Spalletti tiene un discorso ai bambini delle giovanili azzurre. Il discorso del mister toscano è soprattutto un messaggio per permettere ai ragazzi di credere sempre ai propri sogni senza che qualcuno gli tarpi le ali. Queste le sue parole: “Ognuno è padrone del proprio destino. Non fatevi fregare che tanto tu non sei bravo, che tanto tu non arriverai, che tanto ci sarà qualcuno che ti passa avanti. No, voi avete la possibilità di scegliere il vostro destino, non quello che vi dicono gli altri. Voi e i vostri compagni avete la possibilità di scegliere il destino della vostra squadra. Diventate una bella squadra se ci tenete a diventare un gruppo di ragazzi che si divertono. Questa è la cosa più importante”. Poi gli auguri di Natale a tutti i bambini presenti, che fanno poi partire il famoso coro Napoli torna campione. Di seguito il video del discorso motivazionale del mister azzurro:

