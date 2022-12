Sky – L’Inter ritrova i nazionali olandesi Dumfries e De Vrij, a parte invece D’Ambrosio e Correa

L’Inter si prepara per la ripresa del campionato e all’impegno del 4 gennaio contro il Napoli primo in classifica per provare a ridurre il gap. In mattinata come annunciato da Sky Sport il club neroazzurro ha potuto ritrovare i nazionali olandesi Denzel Dumfries e Stefan De Vrij, di ritorno dalla spedizione qatariota, dopo l’eliminazione contro l’Argentina. Non si sono allenati col gruppo allenato da mister Simone Inzaghi né Joaquin Correa ancora alle prese con un infortunio né Danilo D’Ambrosio, che si sono allenati a parte.