Sky – La Salernitana ha preso il portiere messicano Ochoa e chiude tutte le porte ad un arrivo di Sirigu

La Salernitana di Davide Nicola continua ad essere molto attiva sul mercato e porta a termine un’operazione di mercato per un profilo di livello internazionale. Come annunciato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport la società granata ha chiuso per il portiere messicano Guillermo Ochoa. Questo colpo da parte della Salernitana chiude tutte le porte ad un possibile approdo di Sirigu in maglia granata. L’estremo difensore di 37 anni arriverà in Campania a gennaio e si trasferirà a parametro zero dopo aver lasciato il Club America dove ha giocato nelle ultime stagioni. Un paio di stagioni fa il portiere messicano era stato molto vicino al Napoli e a vestire la maglia azzurra.