Cristiano Ronaldo dopo essersi allenato in questi giorni nel centro sportivo del Real Madrid, andrà a firmare il suo nuovo contratto. Come già si vociferava da un pò, sbarcherà in Arabia Saudita per terminare le procedure legali di rito e legarsi alla sua nuova squadra: l’Al-Nassr. Il portoghese dovrebbe percepire un ingaggio di 500milioni di euro, spalmati nei due anni di contratto.