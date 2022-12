L’edizione odierna de la Repubblica si sofferma sul Napoli, in particolar modo sull’operazione Bartosz Bereszyński.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che l’affare sia ormai in chiusura. L’arrivo del difensore in maglia azzurra, infatti, è più vicino del previsto. Si parla di averlo a disposizione già il 4 gennaio, in vista del big match contro l’Inter.

Il trasferimento verrà ufficializzato alla riapertura del calciomercato.