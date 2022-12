Orsi: “Il cambio di ruolo fatto a Raspadori non è una novità, lo fece con Perrotta quando era alla Roma”

L’ex calciatore Fernando Orsi è intervenuto nel corso del programma Si Gonfia la Rete e ha parlato del Napoli e della ripresa del campionato. Tra i tanti temi trattati c’è anche quello del cambio ruolo di Raspadori, che però con Spalletti già accadde a Perrotta ai tempi della Roma. Queste le sue parole: “Il Napoli nelle prossime gare ha un calendario difficile perché dovrà affrontare Juventus, Inter e Roma, si deciderà il campionato a gennaio, ma gli azzurri hanno un grande vantaggio al momento sulle inseguitrici. Due mesi di stop sono un’incognita per tutti, non solo per il Napoli. Spalletti ha lavorato con molti più giocatori e può essere un vantaggio. A gennaio si ha il test più importante di tutto il campionato. Il Napoli si è visto come approccia queste partite, è la squadra più forte. Deve accadere una tragedia per far sì che il Napoli cada, ma se passa gennaio ci siamo. Per Raspadori mezz’ala non è una novità, Spalletti alla Roma si inventò Perrotta dietro le punte e fece tantissimi gol. Credo giocherà Zielinski ma Jack è una grande alternativa. Raspadori è uno intelligente, i giocatori così sanno subito la posizione, ha giocato in vari ruoli e Spalletti lo ha capito. Inoltre Spalletti ha battuto due o tre tabù, innanzitutto quello dei giocatori che quando vengono da fuori si devono adattare, basta vedere Kim, Kvaratskhelia e Olivera. Il Napoli le vuole vincere tutte e si è creato da solo una mentalità vincente. Meret ha dimostrato di avere grande personalità e si è preso il ruolo nonostante la socieà lo avesse dato via. Lui è stato uno degli uomini più importanti in questo inizio di stagione”.