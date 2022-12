Il Napoli si è allenato questa mattina. Ecco il report ufficiale della società: “La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione. Successivamente esercitazione tecnico tattica a reparti, tecnica collettiva e partita a campo ridotto. Rrahmani ha svolto quasi tutta la seduta in gruppo. Lavoro personalizzato in campo per Sirigu. Personalizzato in palestra per Demme. Zielinski è rientrato dopo gli impegni con la Nazionale al Mondiale”.