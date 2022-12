Napoli-Lille – Per l’amichevole di domani ancora molti i biglietti in vendita, ecco in quali settori

Il Napoli è pronto ad affrontare il Lille nell’ultima partita del 2022, con un’ultima amichevole prima di tornare a giocare una partita ufficiale. La squadra azzurra affronterà domani sera il club francese e i biglietti disponibili sono ancora tanti per questa sfida. Fino ad ora i biglietti venduti non sono moltissimi, anche a causa del giorno settimanale. Nessun settore dello stadio Maradona è al momento pieno. I settori in cui c’è maggior disponibilità sono la Tribuna Posillipo, la Tribuna Nisida e la Curva A superiore. Mentre Curva B superiore e Distinti superiori hanno al momento una disponibilità media. Questi i prezzi per la sfida amichevole di domani:

Curve € 5,00

Distinti € 10,00

Tribuna Nisida € 20,00

Tribuna Posillipo € 30,00

Tribuna Family € 10,00 / 5,00