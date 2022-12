Il Napoli affronterà il Lille domani 21 dicembre nell’ultima partita del 2022 prima della ripresa ufficiale dl campionato del 4 gennaio contro l’Inter. Per la partita di domani, così come per tutte le amichevoli disputate fino ad ora ci saranno due possibilità per i tifosi del Napoli di vederla in tv. La partita si potrà infatti visualizzare su Dazn grazie all’abbonamento con il colosso televisivo sia app che sul sito ufficiale oppure in modalità pay-per-view su Sky alla cifra di 10 euro.