Napoli-Ajax, aggressione ai tifosi: scattati 14 Daspo per i sostenitori azzurri

Nella sua edizione odierna, Repubblica, parla dei provvedimenti presi dalla questura in relazione alla sfida giocata con l’Ajax ad ottobre: “E’ arrivata una stangata per i violenti da parte della Questura, che ha fatto scattare ieri 14 provvedimenti di interdizione (Daspo) dalle manifestazioni sportive. I reati contestati ai teppisti variano dall’associazione a delinquere, alle lesioni personali aggravate e al porto di armi. Sono stati puniti in particolare i responsabili delle aggressioni ai tifosi olandesi in città in occasione della sfida di Champions League contro l’Ajax dello scorso 11 ottobre, all’esterno dello stadio”.