Mattino – Osimhen: “Sono cambiato, Spalletti mi ha fatto crescere…”

L’edizione odierna de Il Mattino riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Victor Osimhen.

L’attaccante nigeriano si è soffermato sull’ottimo rendimento del Napoli e sul suo periodo al top della condizione: “Cambio sempre, ogni giorno. E quello che conta, ed è importante, è continuare a cambiare, a crescere, a fare un passo sempre in avanti. La mia crescita è legata a Spalletti: lui crede in me. Mi dà stimoli, mi fa lavorare sodo e non mi fa fermare mai. E con lui è tutto più semplice perché capisci che è un lavoro che ti fa fare per migliorare ancora. È solo l’inizio per me, non ho raggiunto ancora nessun traguardo.

Poi continua: “L’infortunio è stato pesante, come l’operazione e il lungo periodo in cui sono stato fermo. Noi stiamo con la testa già lì a Milano, non vediamo l’ora di ripartire. Nessuno di noi pensa che questi 8 punti di vantaggio sulla seconda diano delle garanzie per il futuro. Il campionato è lunghissimo e sappiamo che non dobbiamo mollare mai per conservare il primo posto. Nella testa c’è solo questo: e poi a Milano quest’anno abbiamo già vinto contro una grande squadra come il Milan“.