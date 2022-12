Marino: “Diego appartiene ad un calcio di un altro pianeta, ne conservo ricordi indelebili”

Pierpaolo Marino, ex Napoli ed attuale responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad un evento organizzato da Udinese Academy: “Che bella cosa Udinese Academy. Sto guardando tanti volti di ragazzi che mi fanno entrare proprio nello spirito natalizio con la loro attenzione e voglia di ascoltare. A questi ragazzi voglio innanzitutto dire di credere nel sogno. Il sogno si realizza. Tutto dipende dalla passione, dalla voglia e dall’entusiasmo che ci si mette.

In tutto questo conta la scuola, la famiglia ed il saper collocare la vostra attività all’interno della vostra giornata. Vi faccio l’augurio di realizzare il vostro sogno. Ci sono tante società affiliate in Campania. A Napoli ho avuto la fortuna di vincere lo scudetto come General Manager e quindi il cuore conserva tantissimi ricordi di quei momenti vissuti qualche anno fa. All’indomani della vittoria dell’Argentina trascinata da Messi posso comunque affermare che Diego appartiene ad un calcio di un altro pianeta e ne conservo ricordi indelebili“.