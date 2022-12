Marcolin: “Il mese di gennaio è fondamentale per gli azzurri. Osimhen e Raspa insieme solo in un caso”

L’ex calciatore del Napoli Dario Marcolin ha parlato ai microfoni si Radio Kiss Kiss Napoli del Napoli, del mese difficile che li aspetta e di Osimhen e Raspadori. Secondo l’ex azzurro la squadra di mister Spalletti dovrà rincorrere sé stessa per arrivare al traguardo da prima. Queste le sue parole: “Il mese di gennaio sarà fondamentale per gli azzurri. Con il Villarreal si è visto un Napoli sperimentale e con varie assenze. La squadra di mister Spalletti dovrà fare la rincorsa su sé stessa, anche perché fino ad ora nessuno è stato al passo del Napoli per competere con gli azzurri. Al momento continuerei con il 433, perché il Napoli ha dimostrato di avere il centrocampo più forte di tutta Europa. La coppia Osimhen-Raspadori forse si potrebbe usare a partita in corso come Piano B”.