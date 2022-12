L’Equipe duro su Deschamps: “La sua scelta sui rigori è stata fondato sul volontariato”

La sconfitta della Francia ai tiri di rigore contro l’Argentina sarebbe da imputare a Didier Deschamps. Lo sostiene L’Equipe, principale quotidiano transalpino, che punta il dito contro il Commissario Tecnico dei Les Bleus, reo – apparentemente – di non aver mai allenato la sua squadra nelle conclusioni dal dischetto: “Come può Didier Deschamps essere allo stesso tempo l’uomo che studia tutto, che misura costantemente gli equilibri tattici della sua squadra – si legge – ed essere il tecnico che trascura tanto un esercizio quanto i rigori? Il principio del Ct dei Blues è noto: non ha senso lavorare sui rigori poiché lo stato emotivo in cui i giocatori si trovano in quel momento di bruciore non è ripetibile”.

Una metodologia, la sua, che “non regge alla prova dei fatti delle ultime due competizioni, ma soprattutto nell’era che stiamo attraversando. Quello della meticolosa preparazione video e dei dati. Mai, nelle ultime settimane, i Blues avranno lavorato sui loro tiri dal dischetto. Prepararsi a questo tipo di esercizio non garantisce, come abbiamo visto con la Spagna, un successo. Ma inevitabilmente, questa ripetizione del gesto dà maggiore efficienza e fiducia ai battitori. È interessante confrontare questa mancanza di lavoro preparatorio con altri sport. La scelta di Deschamps – conclude L’Equipe – è stata fondata sul volontariato. Coman non aveva mai tirato un rigore nella sua carriera. Tchouaméni uno solo, per di più sbagliato. A quale logica rispondeva la loro scelta?”.