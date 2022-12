La Gazzetta duro su Demme: “E’ un pesce fuor d’acqua in questo Napoli”

Diego Demme non ha certo brillato, nella serata in cui il Napoli – sabato 17 dicembre, ndr – ha perso la sua prima amichevole del ritiro invernale disputata allo stadio ‘Diego Armando Maradona’, contro il Villarreal dei due ex azzurri Pepe Reina e Raul Albiol. Il centrocampista italo-tedesco è stato protagonista di qualche svarione di troppo, uno anche decisivo ai fini del risultato, figlio del momento sicuramente non buono per il classe ’91.

La redazione de ‘La Gazzetta dello Sport’ analizza così il momento vissuto dall’ex capitano del Lipsia: “[…] Altra nota dolente è la situazione di Diego Demme, con una condizione psicofisica da ricostruire. L’infortunio in agosto, poi il poco spazio, e in questo periodo di amichevoli il rallentamento per un affaticamento muscolare, ha impedito a Spalletti di testare di più il tedesco che contro gli spagnoli nel finale è parso un pesce fuor d’acqua”.