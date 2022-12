Kvara senti Baldini: che elogi per il georgiano!

L’ex allenatore del Palermo Silvio Baldini, durante un’intervista, ha elogiato tutta la squadra del Napoli e ha voluto elogiare particolarmente quanto fatto in questi primi mesi da Kvara e Spalletti. Ecco le sue parole:

“Kvara è un fenomeno, è stato il giocatore capace di dare quel quid in più al Napoli e ha permesso a Spalletti di ottenere questi risultati. I quali sono arrivati grazie al gioco, che per me, migliore d’Europa.”

“Luciano è un grandissimo allenatore, ma prima bisogna elogiarlo per la grande persona che è”