GdS- Il ct della Georgia Sagnol:”Kvaratskhelia in un anno e mezzo ha avuto un’incredibile evoluzione”

L’ex secondo di Ancelotti al Bayern Monaco e attuale CT della Georgia Willy Sagnol ha parlato di Kvaratskhelia alla Gazzetta dello Sport.

“Kvaratskhelia è il miglior georgiano in circolazione, l’evoluzione avuta in questo ultimo anno e mezzo è incredibile. Ciò che è riuscito a fare nel campionato italiano e in Champions ha aumentato le aspettative che riponevo in lui. Per il momento Napoli è il contesto giusto per Kvara, ma penso che ovunque giochi la cosa più importante è avere continuità. Con Spalletti ha un ottimo rapporto e sono convinto che contribuirà alla sua crescita.“

“Kvara è ambizioso dentro e fuori dal campo, lo scopo che deve perseguire è mantenere questo livello nelle prestazioni, confermarsi mese dopo mese sempre con qualità altissima. Una possibile nuova stella georgiana? Luka Parkadze che gioca nelle giovanili del Bayern Monaco”.