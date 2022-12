Del Genio: “Il club fa tornare Contini perché potrebbe essere uno dei due vice di Meret”

Il giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli Paolo Del Genio ha parlato del probabile ritorno in maglia azzurra del portiere ucraino Nikita Contini. Il portiere potrebbe rientrare nello scambio tra Bereszynski e Zanoli per fare da secondo o terzo alle spalle di Meret. Queste le parole del giornalista: “Potrebbe diventare uno dei due vice di Meret. Può magari arrivare come terzo, le condizioni di Sirigu poi potrebbero diventare buone, starà bene a breve ma più avanti non lo sai, non sei sicuro e non ti prendi un rischio. Al ragazzo si può dire che comunque a Genova come secondo non gioca e di tornare in azzurro e poi successivamente si vede il ruolo se Sirigu non dovesse stare bene”.