Corbo: “Mihajlovic ha fatto di tutto per venire a Napoli”

Il mondo del calcio, nell’arco di pochi giorni, ha perso due personaggi che, seppur in ambiti diversi, sono stati capaci di appassionare tanti sportivi italiani: Sinisa Mihajlovic e Mario Sconcerti. Ne ha parlato il giornalista del quotidiano Repubblica, Antonio Corbo, nel corso di Radio Goal, programma in onda sulla emittente Kiss Kiss: “Mihajlovic è stato un uomo di grande coraggio, ha fatto di tutto per venire al Napoli: andò perfino a visitare un appartamento”.

“Mario Sconcerti invece è stato un fratello, la notizia della sua morta mi ha sconvolto e soffro molto nel ricordarlo: è una pena questa che mi porto dentro”, ha aggiunto il cronista Antonio Corbo nel corso del suo intervento in radio.

Il cronista si è infine proiettato a Inter-Napoli, match in programma il 4 gennaio: “Gli esperimenti fatti col Villarreal mi hanno preoccupato, come se ricadesse nei suoi soliti errori. Lobotka nella mediana a due non è andato bene”.