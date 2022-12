Corbo: “Lobotka deve giocare in un centrocampo a tre! Kvara non ancora al meglio”

Antonio Corbo, editorialista de “La Repubblica”, ha parlato ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione Forza Napoli Sempre: “Gli esperimenti fatti da Spalletti contro il Villareal secondo me sono stati inutili. Spero che l’allenatore si renda conto della grande opportunità che abbiamo tutti. In questo Napoli non bisogna cambiare ma solo migliorare. Lobotka deve giocare nel centrocampo a tre dove ha dimostrato di essere un grandissimo calciatore; in quello a due non vale niente. Bisogna insistere sulle cose importanti e conservarle. Al momento Kvara è un piccolo problema in quanto le sue condizioni hanno dimostrato che il giocatore non si è ancora ristabilito.

Finale Mondiale? La partita di domenica è la partita del nuovo secolo. Così come Italia-Germania di giugno 70 fu quella del secolo scorso”.