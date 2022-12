Cavani vicino alla Juve! Ecco lo strano motivo per cui ha rifiutato

Il procuratore Marco Sommella ha rilasciato un’intervista ai microfoni di tuttomercatoweb.com, svelando un retroscena su Edison Cavani.

“Cavani ha sfiorato il trasferimento alla Juventus? È un amico di famiglia. Quest’estate c’è stata la possibilità di portarlo al Borussia Dortmund. E a gennaio per la terza volta gli avevo portato la Juventus: al contrario di Milik, che ha sempre avuto un debole per i colori bianconeri, Edi ha sempre pensato al Napoli e ai napoletani. Quest’estate poteva andare al Borussia. Ma ha preferito il caldo di Valencia, fattore determinante che lo ha spinto a firmare per la squadra allenata da Gennaro Gattuso”.