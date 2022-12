Cagni: “Il Napoli per la lotta Scudetto deve stare molto attento alla condizione psicofisica”

L’allenatore Gigi Cagni è intervenuto ai microfoni di Radio Marte e ha parlato del Napoli e della corsa allo Scudetto degli azzurri. Secondo il tecnico gli azzurri sono una squadra profonda che deve stare semplicemente attenta alla condizione fisica e psicologica. Queste le sue parole: “Secondo me gli esperimenti che ha fatto Spalletti non sono altro che un continuo del lavoro che è stato svolto fino a questo momento. Il Napoli è l’unica squadra che ha tre attaccanti con caratteristiche totalmente diverse tra di loro, cioè Simeone, Raspadori e Osimhen. Per me gli azzurri possono giocatori con tutti i sistemi di gioco possibili, ha i centrocampisti che sono fortissimi e ha indovinato in modo particolare l’acquisto di Kim. L’unica cosa a cui credo debba stare attento il Napoli è la condizione psicofisica con cui arriverà alla fine. Il Napoli ha fatto vedere fino ad ora cose che non si vedevano da anni, come un possesso palla che non annoia mai. Bereszynski è un giocatore di qualità, è forte fisicamente ed è tecnicamente bravo. A Napoli potrebbe fare benissimo”.