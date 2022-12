Secondo quanto riportato dal noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, c’è apprensione e cautela in casa Milan per le condizioni di Mike Maignan. L’estremo difensore rossonero è da diversi mesi alle prese con un infortunio al polpaccio. Nonostante il rientro fosse stato stimato per gennaio, pare che le condizioni del francese siano ancora incerte. Le terapie seguite in questi mesi non hanno dato l’esito sperato ed è per questo che, con ogni probabilità, Maignan salterà il primo match dell’anno che vedrà il Milan affrontare la Salernitana.