Repubblica – Napoli, Osimhen ha confermato di essere più in forma di tutti

La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli analizzando le condizioni dei calciatori azzurri. Dopo la sconfitta in amichevole per 2-3 contro il Villarreal oggi si torna in campo per iniziare la fase di preparazione al ritorno in campionato e soprattutto l’amichevole contro il Lille di mercoledì:

“Perdere dà sempre molto fastidio e al di là delle apparenze pure il Napoli c’è rimasto male per il ko al Maradona contro il Villarreal. A disagio soprattutto difesa e centrocampo, mentre in attacco Victor Osimhen ha confermato di essere il più in forma di tutti e Khvicha Kvaratskhelia ha dato dei preziosi segnali di ripresa”.