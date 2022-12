Gazzetta: “Spalletti basta test, torna a schierare il 4-3-3”

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime due amichevoli giocate dalla squadra azzurra. Secondo il quotidiano il nuovo modulo scelto dal tecnico non è nelle corde dei suoi giocatori:

“L’amichevole col Villarreal ha detto che il 4-2-3-1 non funziona ancora. Giusto testarlo in amichevole ma si capisce perché Spalletti lo abbia usato solo di rado e in corsa quando contano i punti. La squadra ha subìto troppe imbucate e il centrocampo ha filtrato meno in fase difensiva. Meglio sicuramente il 4-3-3, che per essere offensivo può schierare mezzala un Raspadori “alla Griezmann”, perché ha già dimostrato di poterlo fare”. Scrive il quotidiano.