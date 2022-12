Gazzetta sicura: “Messi è come Maradona, non ci sono più dubbi”

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, analizza la finale dei Mondiali in Qatar che ha visto la vittoria dell’Argentina di Leo Messi. Inevitabile il paragone con Diego Armando Maradona.

Secondo il quotidiano la pulce argentina è diventato grande come Diego, nel suo palmarès c’era ancora spazio per la Coppa del mondo e ieri, finalmente con l’aiuto dei suoi compagni, è riuscito a conquistarla. E’ diventato il leader della sua Argentina, guidando la squadra alla vittoria. Dopo la delusione in Russia, nella Terra dei sogni da mille e una notte gli argentini hanno sognato un po’ di più, arrivando alla vittoria. Messi è entrato nel club dei più grandi, con Maradona, Di Stefano, Pelè e Cruijff.